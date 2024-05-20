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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بابتزاز مراهقة أكتوبر عبر فيسبوك

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في جمع المعلومات وضبط طالب المتهم بابتزاز فتاة قاصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل برفقتها نجلتها 14 سنة، تتهم فيه طالب بابتزاز كريمتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب ارتباطه بها عاطفيا وحصوله منها على صور خاصة لها داخل الشقة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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