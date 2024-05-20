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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مطاي يتابع حملات التصدي لتعديات الأراضي الزراعية في المهد

رئيس مدينة مطاي يتابع
رئيس مدينة مطاي يتابع استمرار التصدي للتعديات على الأراضي
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أزلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة المهندس حامد فخري رئيس المركز اليوم الإثنين حاله تعدي بحي غرب المدينه، وعدد 2 حالة تعدي بحي جنوب المدينة، بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس حامد فخري، رئيس المركز استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي  للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا،  بإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي المنيا تعديات على الأراضي الزراعية المهندس حامد فخري رئيس مدينة مطاي