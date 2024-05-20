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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس سمالوط يتفقد المركز التكنولوجي استعدادا لتلقي طلبات التصالح

رئيس مدينة سمالوط
رئيس مدينة سمالوط يتفقد المركز التكنولوجي
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تفقد  الدكتور سعيد محمد احمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط اليوم الإثنين  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح والذى بدأ من يوم  الثلاثاء 7 مايو وفق القانون 187 لسنة 2023.

وأكد رئيس مركز ومدينة سمالوط، على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة  للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، من خلال تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق  المطلوبة ضمن ملف التصالح، فضلا عن أماكن لانتظار المواطنين.

ورد رئيس مركز ومدينة سمالوط، على استفسارات المواطنين منها كيفية التقديم على ملف التصالح والأوراق والمستندات المطلوبة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بشأن التيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد.

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