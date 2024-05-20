ماذا قال معاون مباحث الصف في واقعة مقتل عامل بسبب بقرة؟

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم الرئيسي في قضية مقتل عامل عمدًا مع سبق الإصرار على يد 3 أشقاء "أبناء عم المجني عليه"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وكانت الواقعة بنطاق قرية الشوبك الشرقي بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة في عام 2023، وذلك لخلافات سابقة بسبب سرقة بقرة .

قتلوا ابن عمهم بسبب بقرة في الصف



وجاء بأوراق القضية أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة القضية رقم (15955 /2023) جنايات الصف إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة 3 أشقاء متهمين هم: ( إسلام.ن.ع، طالب 21 سنة، محبوس ) و( أح.ن.ع، طالـب، 19 سنة، هارب) و (رحومة.ن.ع، عاطل، 38 سنة هارب) لأنهم في يوم 30 /7 / 2023 بنطاق قرية الشوبك الشرقي مركز الصف محافظة الجيزة، قتلوا المجني عليـه (مكرم عبدالحميد عبداللطيف) عمدًا مع سبق الإصرار علـي إثر خلف إستعر بينهم، فبيتـوا النيـة وعقدوا العـزم علـي قـتـلـه، وفي سبيل الوصول لغيـاتهم أعدوا أدوات ومـا إن ظفــــروا بــه، أنهـالوا عليـه ضـرباً وشددوا علـى عنقه عصراً فأحـدثوا مـا بـه مـن إصابات موصوفة بتقريــر الصـفة التشريحية قاصدين إزهاق روحه، بعد خلافات نشبت بينهم منذ عام ونصف على سرقة بقرة.

خطف المجني عليه

وتابعت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هى أنه بذات الزمان والمكان خطفوا بالإكراه المجني عليه سالف الذكر بأن تعدوا عليه ضربا مستخدمين أدوات واصطحبوه لمكان الواقعة، قاصدين من ذلك إبعاده عن أعين ذويه تسهيلا لارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

وأضافت التحقيقات أن الأشقاء الثلاث المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "عصي خشبية، حبل" دون مسوغ من الضرورة المهنية ولا الحرفية.

شهادة مجري التحريات

وشهد النقيب مصطفى. م. م.د.ا معاون مباحث مركز شرطة الصف أنه ورود بلاغ للمركز بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۳۱ الساعة الثالثة صباحًا بوجود شخص متوفي بأحد الأرضي الزراعية بالقرية وانتقل على الفور لمكان البلاغ والفحص وإجراء المعاينة على الطبيعة، تبين له أن الجثة لشخص يدعي (مكرم عبدالحميد) ومقيم الشوبك الشرقي مركز الصف ويرتدي جلبابا رصاصي اللون مخطط أسفله تي شيرت اسود اللون أسفله فلنه حمالات رمادي اللون وبنطلون اسود أسفله شورت رمادي.

ودماء من الفم والأنف

وبمناظرة الجثمان تبين أنه مصاب بآثار جز حول الرقبة ودماء من الفم والانف وآثار حروق بالذراع اليمنى والكتف اليمنى ومنتصف الظهر والذراع الأيسر وخلف الساق اليمنى والجانب الأيسر من الصدر والمؤخرة من الجانب الأيسر وآثار حروق وكدمات وسحجات بمقدمة الساقين اليمنى واليسرى ونقل الجثمان إلى مستشفي الصف.

سرقة بقرة

وتم التقابل مع والد المتوفي ويدعي “عبدالحميد عبدالمنعم عبداللطيف” مزارع ومقيم الشوبك الشرقي مركز الصف وقرر له: أن نجله قام بسرقة بقرة من عند “اسلام نافع عبدالمنعم” و"احمد نافع عبدالمنعم" و"رحومه عبدالمنعم عبداللطيف" وهم خدوه الصبح علشان يعرفوا منه مكان البقرة، ولاعتصامه بالحديث قاموا بضربه وتكبيله لإجباره على الاعتراف أمامهم فمات منهم، وكان ذلك في قرية الشوبك الشرقي.

عصروا رقبته

وأضاف والد الضحية بأنه علم بوفاة نجله من (محمد) ابن شقيقه شاكر وأنهم شقيقه وأولاده- وأن تحرياته السرية دلت بقيام المتهمين بارتكابها وذلك لخلاف مستمر بينهم وبين المجني عليه لظنهم بسرقته لرأس ماشية مملوكة لأحدهم وتتبعوا خطاه حال إحرازهم عصي خشبية، أعدوها سلفاً وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً وكبلوه بأدواتهم واصطحبوه لمرقده الأخير حيثما قاموا بموالاة التعدي عليه ضرباً والإطباق على عنقه عصراً فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.