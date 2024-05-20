تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله بالتجمع لـ 18 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بالإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة، لجلسة 18 أغسطس المقبل للشهود .

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإطلاق النيران على زوجته ونجله، وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.

النيابة وجهت للمتهم تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.