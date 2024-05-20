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الإثنين 20 مايو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله بالتجمع لـ 18 أغسطس

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة  متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بالإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة، لجلسة 18 أغسطس المقبل للشهود .

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام  بإطلاق النيران على زوجته ونجله، وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.
النيابة وجهت للمتهم تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.

18 اغسطس إطلاق النيران الشروع في قتل زوجته بالقاهرة الجديدة