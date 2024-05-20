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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

وزير الدولة بوزارة
وزير الدولة بوزارة خارجية جزر المالديف أحمد شيعان
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قال وزير الدولة بوزارة خارجية جزر المالديف أحمد شيعان، إنّ القضية الفلسطينية إحدى القضايا القريبة للقلب في بلاده، مشددًا على أنّ انضمام بلاده للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل التي تتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تأتي بناءً على التضامن مع الشعب الفلسطيني في مطالبه من أجل حق تقرير المصير.

وأضاف "شيعان"، في لقاء مع الإعلامية منى شكر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس البلاد أكد الأهمية الكبيرة للقضية الفلسطينية وضرورة تقديم كل الدعم الممكن.

وتابع شيعان: "الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا عادلة وفرصة من أجل إظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه الخطوة القانونية، ولابد حث كل الدول على الانضمام، ونحن على قناعة بأن عددا من الدول الأخرى حول العالم سيلتحق بنا في هذه القضية من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع".

وزير الدولة بوزارة خارجية جزر المالديف أحمد شيعان القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني