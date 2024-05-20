افتتاح دورة إعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية بمطروح

افتتح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح حسن عبد البصير عرفة، اليوم الإثنين، فعاليات دورة إعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية،

والتي تقام تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع مطروح.

وشهد وكيل الأوقاف أيضا افتتاح الدورة التدريبية المنعقدة بفندق عروس البحر بمدينة مرسى مطروح لعدد خمسين إماما من أئمة وواعظات وقيادات الإدارات الفرعية، بحضور الدكتورة سليمة عبد الرحيم محمد مقرر المجلس القومي للمرأة فرع مطروح.

وتحدث عن دور الإمام في معالجة القضية السكانية وزواج القاصرات وظاهرة أطفال الشوارع، تلك القضايا التي لا يعالجها إلا توعية المجتمع المدني والريف بغاية الزواج والحكمة منه وكيف يؤدي كل من الزوج والزوجة دورهما في تنشئة الطفل في بنية عقلية ونفسية وجسدية سليمة متكاملة البنيان، فكيف لأب أن يؤدي دوره الصحيح في التنشئة الأسرية السليمة وقد أثقل كاهله بعدد من الأبناء، لا يساعده دخله لكفاية متطلباتهم الشخصية؟ فكيف يحقق الإنسان المسلم في ظل هذه الظروف الأسرية الصعبة التي يعيشها منهج القرآن { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ قُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِیكُمۡ نَارࣰا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَیۡهَا مَلَـٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظࣱ شِدَادࣱ لَّا یَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمۡ وَیَفۡعَلُونَ مَا یُؤۡمَرُونَ }.

وكيل أوقاف مطروح: الرسالات السماوية لا تجرم كثرة الإنجاب وإنما تجرم التخلي عن المسؤولية الأسرية



وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، إن الرسالات السماوية لا تجرم كثرة الإنجاب وإنما تجرم التخلي عن المسؤولية الأسرية المجتمعية والهروب منها، فالأسرة التي تصدر للمجتمع إنسان سويا ينفع المجتمع وينتفع به المجتمع ، لا تستوى مع أسرة تصدر للمجتمع من يثقل كاهله، ولا ينتفع به

فالرجل لا بد أن يكون أمينًا على زوجته ويراعي صحتها وصحة أبنائه وتربيتهم وتعليمهم وحاجة المجتمع وظروفه، وهو في النهاية طبيب نفسه.



ووجه وكيل أوقاف مطروح الدعوة لزيادة النمو الاقتصادي لأننا دولة تزيد كل عشر سنين 25 مليون مواطن فلابد أن يكون العمل والعمل الجاد والتنمية هدفنا ومشروعنا القومي لنغطي احتياجاتنا من مدارس ومستشفيات وبنية أساسية ونصل لحياة كريمة لأمتنا المصرية والتصدي للقضية السكانية.

افتتاح دورة إعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية بمطرو

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