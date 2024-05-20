جامعة الفيوم تقر برامج جديدة لرقمنة الوثائق والدراسات المتحفية

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم (211) بحضور السادة أعضاء المجلس وذلك اليوم الإثنين 20/5/2024 بالمكتبة المركزية.

أوضح الخبيري أن المجلس أحيط علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم (226) بخصوص المصادقة على محضر مجلس شئون التعليم والطلاب السابق رقم (210).

وأشار إلى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص بعض التعديلات الخاصة بقواعد التقييم للطلاب باللائحة الدراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية الرياضية.

وناقش المجلس قرار اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص برنامج الآداب والإرشاد السياحي، وهو برنامج بيني مشترك بين كليتي السياحة والفنادق والآداب، سيتم إقراره، واللائحة الداخلية للبرنامج بعد إجراء التعديلات المطلوبة من اللجنة.

واستعرض المجلس قرار كليتي السياحة والفنادق والآثار بخصوص الموافقة على برنامج بين الكليتين بمسمى إدارة التراث والدراسات المتحفية بنظام الساعات المعتمدة.

وأكد موافقة المجلس على برنامج بين كليتي الآداب والآثار بمسمى ترميم وتحقيق ورقمنة الوثائق والمخطوطات بنظام الساعات المعتمدة.