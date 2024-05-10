رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع هنية جهود وقف إطلاق النار في غزة

قام رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بالاتصال برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية، بالإضافة إلى جهود التفاوض المتعلقة بوقف إطلاق النار.

خلال الاتصال، ناقش الرئيسان آخر التطورات السياسية والميدانية، بما في ذلك جهود المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار والوضع في رفح.

من جانبه، أشاد هنية بالمواقف اللبنانية الداعمة للشعب الفلسطيني وصموده ونضاله، مؤكدا أن "لبنان على خط المقاومة المساندة للشعب الفلسطيني، وقدم الشهداء وخاصة في هذه المعركة".

ونوه رئيس الحركة بأن "وقف العدوان على غزة سوف يسهم في وقف التصعيد على جبهة لبنان وغيره من الجبهات المساندة".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء اللبناني بموقف حركة "حماس" وقبولها مقترح الوسطاء لوقف العدوان على غزة، مشيرا إلى "موقف بلاده الثابت من فلسطين قضية وشعبا ونضالا، والعلاقة التاريخية بين الشعبين".

كما أشاد ميقاتي بصمود الشعب الفلسطيني وثباته والتأكيد على حق العودة، منوها بأهمية متابعة الجهود المتعلقة بـ"الأونروا" في لبنان.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته "دعما لغزة" ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يؤكد "الحزب" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".