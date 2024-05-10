استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

الجمعة 10/مايو/2024 - 09:42 ص

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجعه أمس بمقدار 42 قرشا مسجلا 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع في بنوك "البركة، سايب، العقاري المصري العربي، ميد بنك".

ووصل سعر الدولار نحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي .

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،الاهلي المتحد، التنمية الصناعية" .

وسجل أعلى سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.6 جنيه للشراء و47.7 جنيه للبيع .