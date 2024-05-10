طعنها بالشارع.. حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بالعمرانية

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع المتهم بالشروع فى قتل زوجته بسلاح أبيض فى العمرانية، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعلمت عن الحالة الصحية للزوجة المصابة تمهيدها لسؤالها حول ملابسات الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفادت التحريات بأن المتهم اقدم على طعن زوجته بسلاح أبيض فى الشارع بعد أن تطور الشجار بينهما بسبب خلافات أسرية، ولكن المارة هرولوا ناحتيهم ممسكين بالزوج وقام بعضهم بنقل الزوجة إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بقيام أحد الأشخاص بطعن زوجته وسط الشارع بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام عاطل بطعن زوجته بسكين وسط الشارع بسبب خلافات أسرية جرى نقل الزوجة مصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.