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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

محظورات تمنعك من التصالح على مخالفات البناء.. تعرف عليها

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مع استعداد الآلاف من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، بعد بدء استقبال الطلبات الثلاثاء الماضي، وتجهيز وزارة التنمية المحلية للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها ٣٤١ مركزًا لاستقبالها، قد يواجه البعض محظورات على طلب التصالح، نستعرضها في السطور التالية:

  1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
  2. التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  3. المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  4. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  5. البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
  6. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
  7. تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
  8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
  9. الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
  10. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
  11. الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
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