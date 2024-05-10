قدمت الفرقة القومية بالقاهرة العرض المسرحي "إلكترا "على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض حول غضب كبير آلهة اليونان "زيوس" على ابنه "تنتالوس" لارتكابه خطيئة في حق كل آلهة الأولمب ويصب عليه لعنة تمتد إلى كل سلالته وصولا إلى حفيدته "إلكترا" التي تعاني مأساة هذه اللعنة من عواقب جسمية تؤدي بها إلى الهلاك.

العرض عن مسرحية "إلكترا" لسوفوكليس، ترجمة طه حسين، وإخراج خالد العيسوي، أشعار أيمن حافظ، ألحان عبد الله رجال، ديكور أحمد فتحي. تمثيل مي عبد الرازق، وليد نبيل، سيد المصري، مي زواي، أحمد الدسوقي، طارق سيف الدين، محمد أبو المجد، أنس عبد الرؤوف، بسملة محمد، سامح صبري، مي جابر، محمد جمال حنين سعيد، أيمن أشرف، شيماء أحمد، محمد ممدوح، ملك عز الدين، عبد الرحمن أحمد، تسبيح هشام، رمزي مجدي.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد جبر، الناقد أحمد خميس، والمهندس أحمد نور الدين.

"إلكترا" إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية.

فرقة السلام تقدم "حزام ناسف" الليلة

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج العروض المسرحية لفرع ثقافة القاهرة، لمدة 6 أيام، ويشهد المسرح الليلة في الثامنة مساء عرض "حزام ناسف" لفرقة قصر ثقافة السلام إخراج إسلام محمد، وغدا الجمعة تقدم فرقة قصر ثقافة عين حلوان عرض "العادلون" للمخرج محمد فاضل، وعرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية يوم السبت 11 مايو، إخراج حسام التوني، ويوم الأحد 12 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي "عطيل" إخراج علي عثمان، وتقدم فرقة قصر ثقافة حي الأسمرات يوم الاثنين 13 مايو العرض المسرحي "باراڤان" تأليف وإخراج ماهر الحجار.

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