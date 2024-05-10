كولر يقرر الإبقاء على محمود متولي بالأهلي

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، منح فرصة جديدة لمدافع الفريق محمود متولى خلال الفترة المقبلة، والاعتماد عليه فى بعض مباريات المارد الأحمر محلياً من أجل الحكم عليه بشكل نهائي وحاسم، لتحديد مستقبله مع النادي سواء بتوجيه الشكر له بنهاية الموسم الجاري أو الإبقاء عليه فى الموسم الجديد.

ورغم أن كولر كان قد استقر بنسبة كبيرة على الاستغناء عن خدمات متولي بنهاية الموسم الجاري بسبب كثرة إصابات اللاعب، إلا أن المستوى الجيد الذي ظهر به الفترة الأخيرة حينما تم الدفع به جعل كولر يُعيد التفكير في مستقبل اللاعب صاحب الـ31 عاماً.

وينوي كولر الاعتماد على متولي الفترة المقبلة في الدوري وكأس مصر على أن يُحدد بعدها مستقبل اللاعب، خاصة أن الأخير أبلى بلاءً حسناً، حينما شارك في مباراة الجونة أساسياً بالدوري وسجل هدفاً قبل أن يحل بديلاً في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، والأهم من المستوى عدم معاناة اللاعب من إصابة خلال الفترة الماضية.