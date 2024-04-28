إعلام غزة الحكومي: 41454 شهيدا ومفقودا وخسائر الحرب الأولية تقدر بـ30 مليار دولار

قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3052 مجزرة في القطاع، أسفرت عن 41454 شهيدا ومفقودا"، مقدرا الخسائر الأولية المباشرة للحرب بنحو 30 مليار دولار.

وأضاف المكتب في تقرير نشره في اليوم الـ205 من الحرب، التي بدأت في السابع من شهر أكتوبر الماضي أن حصيلة الشهداء تتضمن 9801 من النساء، و14،873 طفل، لافتا إلى أن 30 من الأطفال استشهدوا نتيجة المجاعة، كما تضم حصيلة الشهداء 491 شهيدًا من الطواقم الطبية، و67 شهيدًا من الدفاع المدني، و141 شهيدًا من الصحفيين.

وأوضح أنه جرى اكتشاف 6 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، كما جرى انتشال 454 شهيدا من هذه المقابر حتى الآن، مشيرا إلى أن الحرب التي لم تضع أوزارها بعد خلفت 77،575 مُصابًا، كما أن هناك 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

وتابع: أن 11 ألف جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات في الخارج، وهناك 10 ألف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج، إلى جانب مليون و94 ألف مصاب بأمراض مُعدية نتيجة النزوح القسري، مبينا أن هناك 60 ألف سيدة حامل مُعرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، كما أن هناك 350 شخصا مصابون بأمراض مزمنة في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية إلى القطاع.

كما أوضح أن هناك 5 آلاف حالة اعتقال من القطاع منذ بداية الحرب، من ضمنها 310 حالات من الكوادر الصحية، و20 من الصحفيين الذين عُرفت أسماؤهم.

وقدر المكتب عدد النازحين في القطاع بنحو مليوني شخص، فيما دمر الاحتلال 181 مقرًا حكوميًا، و103 مدارس وجامعات بشكل كلي، و311 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، كما دمر الاحتلال 243 مسجدًا بشكل كلي، و321 مسجدًا بشكل جزئي، و3 كنائس.

كما دمر الاحتلال الإسرائيلي 86 ألف وحدة سكنية كليًا، و294 ألف وحدة سكنية جزئيًا، وذلك بعد أن ألقى على القطاع 75 ألف طن من المتفجرات، ليخرج 32 مستشفى، و53 مركزا صحيا، و126 سيارة إسعاف عن الخدمة، إلى جانب تدمير 206 مواقع آثرية وتراثية.