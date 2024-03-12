دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتفوق على نابولي في الشوط الأول

تفوق فريق برشلونة الإسباني على نظيره نابولي الإيطالي بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نجح الفريق الكتالوني في زيارة شباك المنافس في أول ربع ساعة من بداية اللقاء، حيث سجل الشاب فيرمين لوبيز أول أهداف المباراة في الدقيقة 15 من صناعة رافينيا.

وحاول رافينيا مضاعفة النتيجة في الدقيقة 17، ولكن ارتطمت كرته بالعارضة، ثم استطاع البرتغالي جواو كانسيلو تسجيل الهدف الثاني في نفس الدقيقة.

في الدقيقة 30، قلص أمير رحماني الفارق لفريق نابولي، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بنتيجة 2-1.

كانت مباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

بدأ برشلونة، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: فيرمين لوبيز - أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

أما نابولي، دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - جيسوس - روي

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - تروري

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - فيكتور أوسيمين - خفيتشا كفاراتسخيليا.