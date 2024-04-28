مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في سادس أيام عيد الفصح اليهودي

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في سادس أيام عيد الفصح اليهودي.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن أكثر من 400 مُستوطن نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، وسط تشديد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد.



وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقلهم ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.



وكانت منظمات الهيكل المزعوم، قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "القربان" خلال عيد الفصح اليهودي.