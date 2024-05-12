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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني يصلي صلاة المساء في كنيسة العذراء مريم في القاهرة

البطريرك مار اغناطيوس
البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني
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ترأس البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، صلاة ܪܰܡܫܳܐ الرمش (المساء) لليوم الثاني على التوالي، الأحد 12 مايو 2024 م، وذلك في مقر البطريركية السريانية الأرثوذكسية في مصر الكائن في كنيسة السيدة العذراء مريم في غمرة- القاهرة.

عاون قداسته  المطارنة: مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، ومار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، و المطران مار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.

البطريرك البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها مار إقليميس دانيال كورية مطران بيروت المطران مار أوكين الخوري نعمت السكرتير البطريركي