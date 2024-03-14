أتلتيكو مدريد يُقصي إنتر ميلان من دوري أبطال أوروبا بريمونتادا مثيرة

حقق أتلتيكو مدريد عودة مُثيرة من الخلف، بعد فوزه على إنتر ميلان 2-1 في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليُتأهل إلى ربع النهائي بفضل ركلات الترجيح.

خسر أتلتيكو مدريد لقاء الذهاب في إيطاليا بنتيجة 1-0، لكنه نجح في العودة على أرضه وتحقيق الفوز 2-1، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين 2-2.

سجل أنطوان جريزمان وممفيس ديباي هدفي أتلتيكو مدريد في الدقيقتين 35 و87، بينما أحرز فيديريكو ديماركو هدف إنتر ميلان في الدقيقة 33.

بعد تعادل الفريقين في مجموع المباراتين، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، ليُفوز أتلتيكو مدريد 3-2 ويُقصي إنتر ميلان من البطولة.

يُعدّ تأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مُستحقًا، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال المباراتين، خاصةً في لقاء الإياب.

