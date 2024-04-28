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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الثلاثاء.. مناقشة رواية “دولاب مريم” بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع

غلاف رواية “دولاب
غلاف رواية “دولاب مريم”
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يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء  30 أبريل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية “دولاب مريم” للقاص والروائي د. فهمي عبدالسلام، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي سمير فوزي، ويدير الندوة الكاتب الصحافي محمود الشربيني. 
 صدرت رواية “دولاب مريم” حديثا عن دار “الأدهم” للنشر في القاهرة، وتأتي بعد عدد من الكتب الفكرية والإبداعية للكاتب الدكتور فهمي عبدالسلام، من بينها “حجرة الفئران”، “مذكرات الغرفة 8”، “الرواية في زمن مضطرب”، “سوء تفاهم”. 
ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية. 
ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".
وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

منتدى المستقبل للفكر والإبداع مكتبة خالد محيي الدين رواية “دولاب مريم” فهمي عبدالسلام كتور يسري عبدالله