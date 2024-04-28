تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة دريمز الغانى فى الكونفدرالية

تتجه انظار عشاق الفريق الملكى نادى الزمالك، فى تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، نجو ملعب ستاد "بابا يارا"، عندما يحل ضيفًا على نظيره دريمز الغاني، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع ان يجوض جوميز اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: وعمر جابر، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدى.

خط الهجوم: زيزو ، شلبى ، الجزيرى.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة جوميز في العودة للقاهرة متأهل لنهائي ومن ثم تحقيق البطولة، خاصة وانها البطولة الأقرب للتحقيق لنادي الزمالك.

ويسعى الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم او تحقيق تعادل إيجابي من أجل التأهل إلى نهائي البطولة خاصة وان هناك رغبة شديدة داخل الفريق في مصالحة الجماهير بخطف بطاقة التأهل من غانا، بعد التعادل السلبي المخيب للآمال في لقاء الذهاب.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:



حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.



خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.



خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".



خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.