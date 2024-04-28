التموين: استلام 750 ألف طن قمح محلي.. ومستهدف الموسم 3.5 مليون

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح خلال الأسبوعين الماضيين لموسم 2024 حتى الان إلي 750 الف طن.

وأكد أن المستهدف توريده خلال هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح محلي، مشيرا إلي أن هناك تنسيق مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة.

وقال إنه يتم دراسة صرف حوافز للتجار والموردين اللذين يقومون بنقل الاقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة.

وقرر وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح نقاط استلام الاقماح المحلية خلال إجازة أعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة عمليات متابعة توريد الاقماح، ولم تتلقى حتى الآن أي شكاوى من مورد أو مزارع، كما لفت إلي أن لجان استلام الاقماح تقدم كافة التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.

وأضاف: هناك متابعة لحظية عمليات توريد الاقماح المحلية ويتلقى تقارير من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين، والوزارة استعدت هذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل الى 5 ملايين طن قمح.