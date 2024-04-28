هشام آمنة: استرداد 618 ألف متر وإزالة 543 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوع

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 20 أبريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة الـ 22 في استرداد 618,5 ألف متر مربع بعد إزالة 1471 مبنى مخالفاً على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 543 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 358 فدانا، بالإضافة إلى إزالة عدد 60 حالة استزراع سمكي بمساحة 300 فدان بمحافظة بورسعيد.

وذكر اللواء هشام آمنة، أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بين أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ22، حيث نجحت محافظة قنا في استرداد 414 ألف متر مربع بإجمالي 106 حالة مبان مخالفة، واسترداد 20 فدان أراضي زراعية بإجمالي 4 حالات.

وتابع وزير التنمية المحلية: "ثم جاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثانية، حيث نجحت في استرداد 36 ألف متر مربع بإجمالي 254 حالة مبان مخالفة واسترداد 139 فدان أراضي زراعية بإجمالي 92 حالة، ويليها محافظة الجيزة والتي استردت 25 ألف متر مربع بإجمالي 23 حالة مبان مخالفة، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في إزالة 137 حالة مباني مخالفة على مساحة 24.4 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 9 أفدنة أراضي زراعية بإجمالي 42 حالة".