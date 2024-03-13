الليلة.. أتلتيكو مدريد «المُتذبذب» يسعى للثأر من إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تختتم مساء اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مواجهتين، أولاهما: أتلتيكو مدريد الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، وثانيتهما: بوروسيا دورتموند الألماني أمام أيندهوفن الهولندي، على أن تقام كلتا المباراتين في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في سهرة رمضانية ممتعة بالنسبة إلى عشاق الساحرة المستديرة من الجمهور العربي حول العالم.

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد، نظيره إنتر ميلان على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى الأتلتي للثأر من الإنتر بعد الخسارة منه في مباراة الذهاب بهدف للا شيء، سجله المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش على ملعب جوزيبي مياتزا.

وعلى الرغم أن الروخي بلانكوس يتطلع إلى رد اعتباره أمام النيراتزوري، إلا أن كتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، متذبذبة في النتائج خلال الموسم الجاري 2023-2024، لاسيما بعد السقوط الأخير والمدوي أمام قادش بثنائية دون رد في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، ليتلقى الفريق المدريدي الهزيمة السابعة له في الليجا هذا الموسم، وذلك خلال 28 مباراة.

ويواجه أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان الذي يحلق بصدارة الدوري الإيطالي وحيدًا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه بعد خوض 28 جولة حتى الآن، في الوقت الذي يغيب فيه الفرنسي أنطوان جريزمان عن الأتلتي للإصابة، وفي ظل إراحة المدرب سيموني إنزاجي لنجمه الأول، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في مباراة بولونيا الأخيرة بالكالتشيو.

وفي نفس التوقيت، تقام مواجهة أخرى صعبة ومتكافئة بين بوروسيا دورتموند ونظيره أيندهوفن، حيث يستقبل الأول، الأخير على ملعبه سيجنال إيدونا بارك، وعينه على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب، انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدف لمثله على ملعب فيليبس، سجل لدوتموند دونيل مالين، وأحرز هدف التعادل، المهاجم لوك دي يونج، ليتأجل حسم المتأهل إلى موقعة العودة على الأراضي الألمانية.

وعلى الرغم من أن بوروسيا دورتموند ينافس على بطاقة التأهل لربع نهائي كأس ذات الأذنين، وأنه كان ينافس على لقب الدوري الألماني في الموسم الماضي حتى اللحظة الأخيرة أمام بايرن ميونخ الذي حسم اللقب في آخر الثواني، إلا أن أسود الفيستفاليا يتراجعون بشكل كبير في البوندسليجا، حيث يحتل الفريق المركز الرابع خلف باير ليفركوزن والبايرن وشتوتجارت، بعد 25 جولة، حقق خلالها الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 8، وخسر في 4 مباريات.

ويصطدم الفريق الألماني بطموح وقوة أيندهوفن، الذي لم يعرف الهزيمة حتى الآن في الدوري الهولندي، الذي يتصدره بفارق 10 نقاط عن فينورد صاحب المركز الثاني، وذلك بعد لعب 25 مباراة.

ويغيب المهاجم الإيفواري سباستيان هالير عن الأسود والأصفر للإصابة، وذلك بعد حصده لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي أقيمت مطلع العام الجاري في كوت ديفوار، كما قد يغيب المغربي إسماعيل صيباري عن المزارعين في مواجهة الليلة للإصابة أيضًا.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي، تأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة بايرن ميونخ، ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي بالأسبوع الماضي.