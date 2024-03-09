إنتر ميلان يواصل التحليق على صدارة الدوري الإيطالي بتخطي بولونيا

واصل فريق إنتر ميلان، التحليق بصدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على مضيفه بولونيا بهدف للا شئ، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ريناتو دالارا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة «السيري آ».

دخل الإنتر، اللقاء بدون هدافه لاوتارو مارتينيز، الذي جلس على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في أي دقيقة من المباراة.

سجل يان أوريل بيسيك، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 37 من صناعة أليساندرو باستوني، ليحافظ النيراتزوري على هذا الهدف حتى نهاية المواجهة.

بتلك النتيجة، وصل رصيد إنتر ميلان إلى 75 نقطة، على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه يوفنتوس الوصيف إلى 18 نقطة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 51 نقطة في المركز الرابع.

بدأ إنتر ميلان، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان بيسيك - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دراميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - أوجستو

وفي الهجوم: ماركوس تورام - أليكسيس سانشيز.