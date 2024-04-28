ذكرى ميلاد نور الشريف.. تاريخ سينمائي حافل ومدرسة صنعت نجوما في التمثيل

تحل اليوم الموافق ٢٨ ابريل ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، بعد رحلة فنية حافله بالأعمال الهامة درامياً وسينمائياً، حقق من خلالها شعبية كبيره على مستوى العالم العربي، وسكن قلوب جمهوره وإستطاع أن ينال ثقة كافة الأعمار والأجيال.

البداية مع السينما

بدأ الفنان نور الشريف رحلته الفنية كنجم صف أول فى العديد من الأفلام السينمائية، وشارك فى العديد من الأعمال التى مازالت تعيش بيننا حتى وقتنا الحالي، وسكنت قلوب الجماهير فى كل أرجاء العالم العربى، وظل نور الشريف يقدم سينما بفلسفة خاصة، بدأ مثله مثل غيره من نجوم تلك المرحلة، بين فتي الشاشة وبعض التجارب للبطولات الجماعية، حتى بدأ يغير المنوال بالعديد من البصمات الفنية، بين أفلام الرسائل السياسية مثل فيلم "الكرنك"، وأفلام الإثارة والغموض مثل فيلم "ضربة شمس"، وأفلام الرسائل المجتمعية مثل العار وجرى الوحوش وآخر الرجال المحترمين.

سينما النضج الفنى

فى تلك المرحلة ساهم الفنان القدير نور الشريف بعدد من أهم أفلام السينما المصرية، والتى تعد من أبرز الأفلام فى قائمة الأعمال الأبرز على مر التاريخ السينمائى، ومن أبرز تلك الأعمال فيلم “العار، إلحقونا، جري الوحوش، آخر الرجال المحترمين، زمن حاتم زهران، الصرخة" والعمل الوطني بئر الخيانة.

سينما يوسف شاهين

قدم الفنان نور الشريف مجموعة من الأفلام السينمائية مع المخرج العالمي يوسف شاهين، فيلم "حدوتة مصرية"، وفيلم المصير"، وعلق المخرج خالد يوسف عن سبب اختيار يوسف شاهين للفنان نور الشريف فى فيلم "المصير" هو عمق نظرات الفنان نور الشريف، وظهور الثقافة والفلسفة فى عينيه.



مدرسة فنية أخرجت أجيال فنية

تميز الفنان نور الشريف بطبيعة فنية خاصة فى الأداء الفنى، وكان له بصمة مميزة فى تجسيد أدواره، وكان يقدم فى كل دور يجسده، درس فني لكل المبتدئين فى عالم الفن، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان يحرص الفنان نور الشريف على الوقوف بجانب المواهب الشابة، وتقديم الكثير منهم فى معظم أعماله، وأبرز هؤلاء النجوم، أحمد العوضي، عمرو يوسف، حسن الرداد.

بصمة درامية إستثنائية

حقق الفنان القدير نور الشريف نجاحاً درامياً لم يقترب منه أحد من بين أقرانه، وله فى ذاكرة الجمهور أعمال سكنت التاريخ الفنى الدرامي، على مستوى العالم العربي، والتحدي الأصعب الذى حققه الفنان نور الشريف هو أن تظل أعماله بنفس النجاح الفني على مدار الأجيال، وتحقق نفس النجاح وكأنها العرض الأول.

وأبرز تلك الأعمال الملحمة الدرامية "لن أعيش في جلباب أبي"، والذى يعتبر أحد أهم كلاسيكيات الدراما المصرية، ومسلسل "الحاج متولي، الدالي، الرحايا".

أبرز الأعمال بين السينما والدراما

قدم الفنان القدير نور الشريف عدد هائل من الأعمال الفنية، حقق من خلالها كل ألوان الإبداع الفني، وأبرز تلك الأعمال الفنية فيلم "جري الوحوش، العار، دائرة الإنتقام، قط على نار، العاشقان، حبيبي دائماً، الحب وحده لا يكفي، غريب في بيتي، لن اغفر أبدا، المصير، حدوتة مصرية، دم الغزال، عمارة يعقوبيان".

وعلى مستوى الدراما قدم الفنان نور الشريف العديد من الأعمال الدرامية الهامة أبرزها "الثعلب، عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد، لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، حضرة المتهم أبي، الدالي".