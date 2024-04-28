وقعت شركة اورنچ مصر، شراكة استراتيجية مع شركة "هواوي" لإطلاق خدمات وحلول الحوسبة السحابية من خلال Huawei Cloud في السوق المصرية.

تأتي هذه الشراكة كجزء من التزام اورنچ بتقديم أحدث التقنيات والحلول الرقمية للشركات والأفراد في مصر.

وتقدم Huawei Cloud من خلال اورنچ مصر مجموعة شاملة من خدمات الحوسبة السحابية لتلبية احتياجات الشركات المختلفة، وتمكينها من الحصول على بنية تحتية ذكية وآمنة.

شراكة بين أورنچ وهواوي لتدشين خدمات Huawei Cloud السحابية في مصر

وبموجب الشراكة، ستقدم اورنچ وتشغل خدمات متكاملة في قطاع الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، مما يعزز قدراتها التقنية ويعمق تواجدها في السوق المصرية.

يأتي هذا التعاون في إطار التزامات الشركتين بتقديم خدمات متقدمة ومطابقة للمعايير المحلية والدولية، وتعزيز فرص نمو الخدمات السحابية في مصر.

وقال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اورنچ مصر: "تأتي الشراكة الجديدة مع هواوي في إطار تعزيز التحول الرقمي في مصر، وستسهم في تعزيز مكانتنا كمزود رائد للخدمات التكنولوجية المتقدمة."

من جانبه، قال المهندس محمد يوسف، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأعمال بشركة هواوي مصر: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم أحدث التقنيات والخدمات في مصر، ونتطع إلى دعم جهود اورنچ في التحول الرقمي من خلال سحابة هواوي."