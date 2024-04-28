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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

السيسي يتفقد مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بطريق العين السخنة.

واستمع الرئيس السيسي، إلى شرح عن المهام التي ينفذها مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية وكيفية استخدام وتخزين البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي، وعن طبيعة عمل المركز والخدمات الحكومية المقدمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح منذ قليل، مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من (1200) مهندس / عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية مركز البيانات التبادلي