"ليست زيادة نشاط".. مسئول حكومي يكشف أسباب زيادة صافى أرباح قناة السويس

تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، عن صافى الأرباح بالعام المالى الجديد لهيئة قناة السويس، مقارنة بالعام المالى الجاري، والمقدر لها 214.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 74 مليار عن العام الجارى، وهل ذلك نتيجة نشاط أم رفع قيمة العملة.

وأجاب منتصر خليل رئيس القطاع المالي بهيئة قناة لسويس، قائلا:" تلك الزيادة المقدرة نتيجة فرق قيمة العملة وليست نتيجة زيادة نشاط".

وسأل سالم، عن زيادة الخدمات المشتراة لتصل حوالي 4 مليار جنية بزيادة 1.5 مليار عن العام المالي الجارى.

وعلق خليل، :" معظمها نتيجة التعامل مع مقاولين الباطن و كذلك تكلفة تأجير كراكات وخلافة وأن الهيئة تقوم الآن ببناء كراكات خاصة بها وستنخفض تلك المبالغ".

وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تثبيت رقم مصروفات الدعاية 37710000 وهو ذات مبلغ العام الحالي بالظبط رغم ارتفاع تكلفة الطباعة والمصروفات.

وعلق ممثل الهيئة، انه طبقا لخطة ترشيد الإنفاق سيتم تقليل الكميات المستخدمة لتعوض ارتفاع التكلفة حتي لا تزيد المصروفات.

وسأل سالم، عن حجم الاقراض المحلي 1.9 مليار جنيه.

وأجاب رئيس القطاع المالي، أن تلك القروض للشركات التابعة وبدون فائدة ويتم سداد 25% من أرباحها لهم.