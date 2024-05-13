استطلاع: 24.2 معدل التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء"كيودو"اليابانية اليوم"الاثنين"أن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ارتفعت بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 24.2 بالمائة،في حين لا تزال فضيحة الأموال السياسية تهز حزبه الليبرالي الديمقراطي.

وأظهر الإستطلاع،الذي أجري عبر الهاتف على مدار ثلاثة أيام،أن 79.7 بالمائة من المشاركين لايوافقون على مقترحات الكتلة الحاكمة لتعديل قانون مراقبة الأموال السياسية،الذي وافق عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف،حزب كوميتو الأسبوع الماضي.

يذكر أن معدل الدعم لحكومة كيشيدا،الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2021،وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في مارس الماضي عند 20.1 بالمائة،بعد انخفاضه إلى أقل مما يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه "مستوى الخطر" والبالغ 30 بالمائة.