وزير الري: تكلفة إنشاء محطات المياه في مصر تخطت الـ 190 مليار جنيه

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة تقوم بمجهود عظيم في محطات المياه في مصر.

وتابع -خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة- أن تكلفة إنشاء محطات المياه في مصر تخطت الـ 190 مليار جنيه .

ويعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم وأحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ثم تدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى استطاع ترك بصماته في صحاري مصر الشاسعة ووصل إلى ما يقارب 800 ألف فدان من الأراضي المستصلحة بنهاية عام 2023.

