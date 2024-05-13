الرئيس السيسي: الدولة وضعت خطط إنشاء محطات مياه الصرف الزراعي منذ 7 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة وضعت خطط إنشاء محطات مياه الصرف الزراعي ، منذ 7 سنوات.

ولفت الرئيس السيسي -خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة- "نسعى لتنفيذ المشروعات في أسرع وقت وأقل تكلفة وأعلى جودة".

وتابع: " مواردنا محدودة وعدد سكانها كبير وكان لازم نعمل محطات مياه حتى لو هنعاني".

ويعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم وأحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ثم تدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى استطاع ترك بصماته في صحاري مصر الشاسعة ووصل إلى ما يقارب 800 ألف فدان من الأراضي المستصلحة بنهاية عام 2023.

