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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

الأربعاء.. افتتاح معرض زهور الربيع الـ91 بالمتحف الزراعي بالدقي

معرض الزهور بالمتحف
معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي
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أيام ويبدأ معرض الزهور السنوي  في نسخته 91 لعام 2024 بالمتحف الزراعي بالدقي ، حيث تكون مساحة هذا المعرض كبيرة وتستوعب الكثير من المشاتل بكل أنواعها من الزهور ونباتات الزينه النادرة والصبار بكل أنواعه.

موعد بدء معرض الزهور 2024
 

يحرص الكثير من رواد المعرض علي معرفة موعد معرض الزهور الذي ينتظره الآلاف  لعشقهم اقتناء الزهور النادرة والأشجار وزراعتها التي يكون شكلها متناسق ومميز بالبيئة .

حيث أعلنت وزارة الزراعة عن الموعد المقرر لإنشاء المعرض ليكون في يوم 15 من شهر مايو 2024 ويستمر لمده شهر .

ما هي الأشياء المعروضة داخل معرض الزهور 2024
 

النسخة الجديدة الخاصة بمعرض الزهور تضم باقة كبيرة من نباتات الزينة المميزة والأشجار المثمرة والصبار بكل أنواعه و التي يحبها عشاق النباتات والزهور النادرة، حيث يضم:

الكثير من الزهور الملونة والنباتات التي لا تكون متوفرة في أماكن كثيرة أي أنها نادرة.
كما يوجد جميع الأدوات والمعدات والمستلزمات والسماد والتقاوي التي من الممكن أن يحتاجها أي شخص للزراعة داخل المشاتل.
ويوجد أيضا في هذا المعرض منافذ كثيرة  بها عدد من المنتجات الغذائية.

وعن سعر تذاكر معرض الزهور 2024 في الدقي 

اهتمت وزارة الزراعة بدعم سعر التذكرة حتى تناسب الكثير من الأشخاص الذين يحرصون علي حضور هذا المعرض المميز، حيث يكون سعر التذكرة الخاصة بالكبار حوالي 10 جنيه مصري، والتذكرة الخاصة بالأطفال تكون 6 جنيه مصري.

و نود أن نخبركم بمواعيد المعرض الذي سوف يستمر حوالي 4 أسابيع من يوم بدايته، حيث يتم فتحه في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويغلق في نفس اليوم الساعة التاسعة مساءا.

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