السفير الروسي بالقاهرة: الدولار تحول إلى وسيلة للضغط على الدول

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إنه من الأهمية استخدام العملات الوطنية بين دول "بريكس" خصوصًا أنه يُعطي دفعة جديدة للتجارة بين الدول الأعضاء، لاسيما بعدما أصبح استخدام الدولار في المعاملات التجارية خطيرا للغاية ووسيلة للضغط على الدول الأخرى، وهنا تبرز أهمية استخدام العملات الوطنية بين الدول.

وتحدث "بوريسينكو"، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، عن الأولويات الروسية بشأن رئاستها لـ "بريكس"، إذ ذكر أن موسكو مهتمة بمساعدة الأعضاء الجدد بانتهاء واستكمال عملية التكامل، كما تسعى لاستخدام العملات الوطنية مع دول التكتل الاقتصادي وتطوير العلاقات معهم في المجالات كافة.

وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة، أن تجمع "بريكس" منصة للتعاون بين الدول المحورية على مستوى أنحاء العالم ويهدف إلى تبادل المنفعة، مؤكدا قدرة قدرة نظام "بريكس" في إصلاح النظام المالي العالمي.