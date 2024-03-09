أتلتيكو مدريد يسقط أمام قادش في الدوري الإسباني

سقط فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، في فخ الهزيمة من نظيره قادش بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رامون دي كارنازا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بتقدم قادش على الفريق المدريدي بهدف، سجله خوانمي في الدقيقة 24 من صناعة روبين سوبرينو.

وفي الشوط الثاني، عاد خوانمي لزيارة شباك الأتلتي من جديد، وذلك في الدقيقة 64 من صناعة خافيير هيرنانديز.

وبتلك الهزيمة، تلقى أتلتيكو مدريد الخسارة السابعة له في الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك خلال 28 مباراة.

كما لم يتذوق أتلتيكو مدريد طعم الفوز في المباراة الرابعة على التوالي خارج ملعبه، بعدما تعادل مع جاره ريال مدريد، وخسر من إشبيلية، وتعادل مع ألميريا، ثم الخسارة من قادش مساء اليوم السبت.

وبتلك النتيجة، احتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بينما رفع قادش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.