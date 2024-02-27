حملات أمنية لضبط حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط)حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (32) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (13 بندقية آلية-12 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (32 متهم "لـ 26 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,970 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (333) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (6 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

ضبط (5) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (5 فرد محلى وعدد من الطلقات).

تنفيذ عدد (807) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.