بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ونظيرتها الأهلية للرعاية الصحية والتدريب للطلاب

وقع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية الأهلية للشؤون الأكاديمية، بروتوكول تعاون فى المجالات الطبية والتدريبية لطلاب جامعة المنوفية الأهلية.

أكد الدكتور أحمد القاصد أن هذا البروتوكول يعد خطوة من خطوات وسبل التعاون العلمى والخدمى بين الجامعتين خاصة وأن جامعة المنوفية جامعة عريقة تمتلك الكثير من الإمكانيات البشرية والمادية وتقدم مختلف الخدمات المجتمعية للمجتمع، وتدعم كافة سبل التعاون مع الجامعات الأخرى، خاصة الخدمات الطبية والعلاجية فى مختلف التخصصات الطبية التى توفرها مستشفيات الجامعة، كما أن جامعة المنوفية الأهلية تمثل صرح تعليمى جديد حظى بدعم القيادة السياسية لتقديم خدمة تعليمية متميزة من خلال برامج تعليمية مواكبة للتطورات والمعايير العالمية، لذا تم الاتفاق بين الطرفين للتعاون فيما بينهما والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة المنوفية.

وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى توفير الخدمات العلاجية من خلال المستشفيات الجامعية والتى تضم مستشفى الجامعة ومستشفى معهد الكبد ومستشفى الطلبة لتوقيع الكشف الطبى للطلاب المستجدين وإجراء التحاليل والفحوصات والأشعة وإجراء الجراحات والعمليات وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يتم تحويل الطلاب بخطاب موجه من جامعة المنوفية الأهلية للمستشفيات الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول أيضا ينص على توفير الخدمات التدريبية لطلاب جامعة المنوفية الأهلية خلال سنوات الدراسة وسنوات التدريب "الامتياز" وفقا للقواعد المقررة من جامعة المنوفية فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر، واتفق الطرفان على عقد اجتماع مع بداية كل عام دراسى جديد لتحديد الوسائل والأهداف المراد تحقيقها وتحديد الأسعار للخدمات المقدمة.

وأعربت الدكتورة نانسى أسعد عن شكرها لرئيس جامعة المنوفية على إبرام هذا البروتوكول والذى يوفر تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتدريبية للطلاب، مؤكدة أن الخدمات التدريبية التى سوف توفرها جامعة المنوفية لطلاب جامعة المنوفية الأهلية فرصة كبيرة لتنمية قدراتهم وتأهيلهم للعمل من خلال التدريب على أيدى نخبة متميزة من الكوادر الطبية، وإمكانية التدريب بمستشفيات جامعة المنوفية التى تضم جميع التخصصات الطبية مما يساهم فى إعداد الطلاب الإعداد الجيد على كافة المستويات.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور حازم صالح نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروى محفوظ مستشار رئيس الجامعة للشؤون الصيدلية.