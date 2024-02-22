اختيار عايدة محى الدين نائبًا لرئيس لجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية

اختارت لجنة شؤون عمل المرأة العربية، بمنظمة العمل العربية، عايدة محى الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ورئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبا لرئيس اللجنة عن فريق العمال بمنظمة العمل العربية.

جاء ذلك خلال انعقاد لجنة شؤون عمل المرأة العربية اجتماعها الأول للعام الحالى 2024 الذى عقد بالقاهرة، وتم خلالة مناقشة جدول أعمال لجنة شؤون عمل المرأة العربية الدورة الثانية والعشرون، واجراء انتخابات أمانة اللجنة والتى حصلت عايدة محى الدين، علي نائب ئيس اللجنة عن مصر.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع البنود الخاصة بجدول أعمالها اهمها:- انتخاب الامانة العامة للجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية والقيمة الاقتصادية لأعمال الرعاية غير مدفوعة الاجر وتأثير ذلك على تشغيل المرأة العربية.

بالأضافة إلى استعراض أنشطة اللجنة شؤون 2025-2024، بالإضافة الي متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في اطار أهداف التنمية المستدامة 2030.