بن غفير: يجب وضع حواجز حول القرى الفلسطينية فورًا

طالب وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير بوضع حواجز حول القرى الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال بن غفير خلال تفقده موقع الحادث، أكدت مرارا على ضرورة تسليح السكان وسنواصل خطط توزيع السلاح، زاعما أن حق المستوطنين بالحياة أهم من حق الفلسطينيين في التنقل في الضفة الغربية.

من جانبه، قال وزير الثقافة الإسرائيلي، إن الهجوم قرب معاليه أدوميم سيؤثر على قرار دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.

وطالب وزير المالية الإسرائيلي، بالرد على الهجوم الذى وصفه بالخطير، أمنيا حازما واستيطانيا أيضا.

ومنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومسؤولين في مكتبه، 14 ألف رخصة حمل سلاح في إسرائيل دون رقابة، لمدنيين وللعاملين في الحقل الإعلامي، منذ اندلاع الحرب في غزة، بحسب ما كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

كما كشفت الصحيفة أنه في السابع من ديسمبر 2023، تم تسجيل أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة، منذ بدء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق ما سجل في العشرين سنة الماضية.