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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي يستعرض مع رئيس وزراء بلجيكا جهود وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دي كرو". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار  الدكتور أحمد فهمي، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يناير الماضي، حيث تم تأكيد تطلع الجانبين لمواصلة توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض  الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل.

 كما ثمن  الرئيس الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري، ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي اتفاق بلاده مع الرؤية المصرية واستعدادها لدعم كافة الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، لاسيما فيما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمنع توسع نطاق الصراع واستعادة الاستقرار بالمنطقة.

الدولة الفلسطينية المستقلة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية