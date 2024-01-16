افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ43 لاتحاد إذاعات الدول العربية بتونس

افتتحت أعمال الجمعية العامة الـ43 لاتحاد اذاعات الدول العربية، اليوم الثلاثاء بتونس.

وألقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال كلمة رحب فيها بالمشاركين من الهيئات العربية الأعضاء والهيئات الدولية التي تجمعها بالاتحاد شراكات مهنية مهمة.

وأكد أن هذه الشراكات تعد أداة ناجعة للانفتاح على التطور التكنولوجي وتحقيق التحول الرقمي المنشود والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمكاسب والفرص التي يتيحها لصالح الارتقاء بالممارسة الإعلامية.

وثمن السفير جهود الاتحاد لتغطية وقائع الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة والاقتحامات الترويعية على أهالي بلدات ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكد أن هذه الحرب المدمرة أبانت مدى الأهمية القصوى لمواجهة السردية الاسرائيلية التي تعمد لتزييف وحجب الحقائق بما في ذلك عبر اللجوء لاستهداف أرواح الاعلاميين في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

كما نوه خطابي بجهود الاتحاد في متابعة أبرز الفعاليات بمنطقتنا العربية ، وتكثيف التبادل البرامجي والتبادل الإخباري والرياضي، وتشجيع الإنتاج الإعلامي المشترك بين الدول الأعضاء.

وذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب قد بادر لإدراج موضوع الذكاء الاصطناعي على أجندة اجتماعاته منذ الدورة 53 التي انعقدت في يونيو الماضي بالرباط.