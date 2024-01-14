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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع واصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم مروع بـ كوبرى سمير غانم

الحادث
الحادث
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لقي شخص مصرعه وأصيب ٥ آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي نزلة كوبري سمير غانم اتجاه مدينة نصر.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بكوبرى سمير غانم اتجاه مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.

وتبين بالفحص  مصرع شخص واصابة 5 آخرين نتيجة الحادث وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما جرى وضع الجثة فى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وسحب الكثافات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو الواقعة.

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مصرع وإصابة 6 أشخاص حادث تصادم كوبرى سمير غانم