القبض على 3 أشخاص في واقعة مقتل شاب بحدائق القبة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص فى واقعة مقتل شاب أثناء مشاجرة بين شاب وعمه على شقة بمنطقة حدائق القبة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان (عامل) بسبب خلاف بين أحد الأشخاص من الطرف الأول مع عمة بسبب خلافات بينهم على شقة قام على إثرها الأول من الطرف الأول بالاستعانة بصديقه ونجل خاله للتشاجر مع الطرف الثانى، وأسفرت عن مقتل صديق الشاب من الطرف الأول والقى القبض على الطرفين وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.