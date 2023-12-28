بالصور.. العرض الخاص لفيلم «عصابة عظيمة» في السعودية

أُقيم العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" في المملكة العربية السعودية بحضور النجمة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس بطلة العمل والفنانون محمد محمود وكريم عفيفي ورنا رئيس وفرح الزاهد ومخرج العمل وائل إحسان وأحمد صبيح المنتج المنفذ.

ومن المقرر عرض الفيلم يوم 4 من يناير القادم بالتزامن بين مصر والسعودية.

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

فيلم «عصابة عظيمة» من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.