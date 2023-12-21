ريال مدريد يتعادل مع ألافيس بالشوط الأول في ليلة دعم ألابا

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومضيفه ألافيس بالتعادل السلبي بين الفريقين، في لقاء يجمع بينهما على ملعب ميندزوروتزا، منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف، رغم سيطرة لاعبي الملكي على مجريات اللعب.

وشهدت مباراة ريال مدريد وألافيس، لافتة رائعة من جانب لاعبي الميرينجي، الذين حرصوا على دعم زميلهم المدافع النمساوي دافيد ألابا، بارتداء قمصان الإحماء عليها عبارة: «الكثير من القوة لـ دافيد».

وانضم دافيد ألابا لقائمة المصابين بالريال، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة فياريال بالجولة الماضية من الدوري الإسباني.

قمصان دعم ألابا

يحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، خلف جيرونا المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يأتي ألافيس في المركز الخامس عشر وفي رصيده 16 نقطة.