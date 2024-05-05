يحاكي نباتات القرم.. الإمارات تنجح في ابتكار جهاز لتحلية مياه البحر 

نجح فريق بحثي في جامعة خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تطوير جهاز لتوليد وبلورة البخار من أشعة الشمس، لإنتاج الماء العذب من مياه البحر.

ويحاكي الجهاز الذي طوره الفريق البحثي عملية النتح الطبيعية لنباتات القرم، حيث خروج الماء على شكل بخار من أجزاء النبات المعرضة للهواء خصوصا الأوراق ويمكن أيضا استخدام الجهاز مباشرة لمعالجة المحاليل الملحية مع صفر إفرازات سائلة ما يجعل الملح الجاف هو المنتج الجانبي الوحيد، كما أنه لا يحتاج وقودا أحفوريا للتزود بالطاقة.

وأوضح تيجون زهانج الأستاذ في جامعة خليفة، في تصريحات صحفية، أن الفريق البحثي استلهم من الطبيعة فكرة الابتكار لتطوير حل يتسم بالكفاءة والقابلية للتطور يمكنه الإسهام في التصدي لمشكلة ندرة المياه على مستوى العالم بينما يقلل في الوقت نفسه من التأثير البيئي إلى أدنى حد ممكن ويستخلص المعادن القيمة.

واكتشف الفريق أن أداء مولدات البخار باستخدام الطاقة الشمسية يتراجع بسبب فقدان القدرة على امتصاص الضوء لا بسبب الانسداد الطبيعي للمسام بواسطة الملح وأن وجود الملح يمكنه فعليا أن يحسن عملية التبخر حتى في غياب الضوء.

وأشار إلى أن هذه النتائج التي توصل إليها الفريق تسهم في إفساح المجال أمام استخدام الطاقة الشمسية وإنتاج المياه العذبة بكفاءة وأن الجهاز يحاكي خواص النباتات التي تتحمل الملوحة، حيث يستخدم الجهاز ساقا ماصة مسامية مقاومة للتآكل، وأوراقا متعددة الطبقات تتكون من شبكات ذات تركيب نانوي من التيتانيوم تتسم بشراهتها الفائقة للماء وانخفاض كلفتها لتشكل موردا ملحيا بفعل الخاصية الشعرية ما يتيح توليد البخار والتجميع السلبي للملح بصفة مستمرة ويترسب الملح في الماء عند الحواف أثناء عمليات التبخر التي تتم في ساعات النهار ما يؤدي إلى تكوين بقعة مسامية في ساعات الليل تأخذ الجاذبية الأرضية مجراها ما يسبب انفصال بقع الملح عندما تتبلل الأوراق مجددا بالمياه الملحية، كما تعمل هذه البقع الملحية المسامية على تحسين أداء عمليات التبخر2 .