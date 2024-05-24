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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حماة الوطن يرحب بقرارات العدل الدولية.. ويدعو لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
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رحب حزب حماة الوطن، بقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد الحزب في بيانه، أن هذا القرار تأكيد جديد أمام العالم أن إسرائيل هي السبب في إغلاق معبر رفح، وأن مصر بريئة من الإدعاءات الإسرائيلية بإغلاق المعبر.

وشدد على ضرورة تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، بسبب تدهور الظروف المعيشية.

ودعا حماة الوطن، إلى استئناف المفاوضات، وتنفيذ الرؤية المصرية في وقف إطلاق النار، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حزب حماة الوطن بقرارات محكمة العدل الدولية بفتح معبر رفح