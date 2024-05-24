الشباب والرياضة تُقيم حفل ختام "إبداع" بجامعة القاهرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور اشرف صبحي، إقامة حفل ختام مهرجان إبداع - الموسم الثاني عشر 2024 لطلاب الجامعات، والذي تم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ، وسوف يتم بث الحفل مباشرة علي قناة الحياة ، وذلك بعد غد الأحد الموافق ٢٦ مايو الجاري .

ويحضر الختام الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة ، و العديد من رؤساء الجامعات والاكاديميات والمعاهد العليا ، والإعلامية منى الشاذلي - سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات ، و تشارك بالحفل الفنانة هلا رشدي بفقرة غنائية.

كما سيتم تكريم بعض الرموز الفنية في المجالات الأدبية والفنية ( المايسترو نادر عباسي - الفنانة سهير المرشدي - النجم محمود حميدة - الفنان عبد الرحيم كمال - الفنان أحمد أمين - الفنان عمرو عبد الجليل - الفنان سامي مغاوري - الفنان محمد دياب ) وذلك بمسرح جامعة القاهرة.

فيما يتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية وفقرات استعراضية لطلاب الجامعات الفائزين والمتميزين في المهرجان وسيتم تكريم الفائزين من مختلف مجالات المهرجان في نهاية الحفل.