حسام موافي يوضح هل يمكن إزالة الأجهزة الطبية عن مريض جذع المخ ؟

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك طريقتان للتأكد من إصابة الشخص بالغيبوبة وهي قرص الأذن، الضغط أعلى الحاجب، موضحا أن النائم يشعر بهذه الأمور، وهو عكس الغيبوبة.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مريض جذع المخ ميت لا محال، ولا يمكن رفع الأجهزة الطبية عنه ؛ لأن ذلك يعتبر جريمة دينية وجنائية.

واضاف: إزالة الأجهزة الطبية عن مريض جذع المخ يحتاج أمر وإذن من الأزهر والكنيسة والنيابة العامة؛ لأن المريض يعني أنه ميت والروح مستمرة فقط.

واستكمل قائلا: «في حال توقف القلب وعودته للعمل قد لا يعود جذع المخ للعمل، وهو الذي يسيطر على أداء جميع أعضاء الجسم».