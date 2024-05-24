في دورة سميحة أيوب.. أحمد مجاهد رئيسا للجنة الندوات بمهرجان المسرح المصري

أسند الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري رئاسة لجنة الندوات بالدورة الـ 17 للدكتور أحمد مجاهد، وذلك بإجماع كل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وخلال الفترة المقبلة سيعلن المهرجان تفاصيل المحاور الفكرية في الندوات وأسماء المشاركين في الندوات المتعددة في دورة سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

يعد المهرجان القومي للمسرح المصري حدثًا فنيًا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.